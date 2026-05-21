Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye Dünya Kupası yolcusu!

Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs ve Samsunspor'un golcüsü Cherif Ndiaye, Senegal Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2026 15:15
Meksika, ABD ve Kanada ortaklığı ile düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kadrolar açıklanmaya devam ediyor.

I grubunda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek olan Senegal'in kadrosu açıklandı.

Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye de açıklanan kadroda yer aldı.

Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

"Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara

Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye"

İŞTE O LİSTE:

