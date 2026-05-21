Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye Dünya Kupası yolcusu!

Meksika, ABD ve Kanada ortaklığı ile düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kadrolar açıklanmaya devam ediyor.

I grubunda Fransa, Irak ve Norveç ile mücadele edecek olan Senegal'in kadrosu açıklandı.

Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye de açıklanan kadroda yer aldı.

Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

"Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara

Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye"

