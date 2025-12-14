Anadolu Efes'ten Fenerbahçe Beko maçı öncesi sakatlık açıklaması!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası heyecan dolu bir maça sahne olacak. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi konuk ekipten sakatlık açıklaması geldi.
İŞTE ANADOLU EFES'TEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Dört oyuncumuz bugünkü Fenerbahçe Beko karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak: *Shane Larkin *PJ Dozier *Georgios Papagiannis *Burak Can Yıldızlı Beş oyuncumuzun ise sakatlıklarına rağmen sahaya çıkmalarına engel bulunmuyor: *Vincent Poirier, Isaia Cordinier ve Erkan Yılmaz… pic.twitter.com/xfQegvft1O— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 14, 2025