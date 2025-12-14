Samsunspor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta programı, Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Samsunspor, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. RAMS Başakşehir cephesinde ise hedef, istikrarlı performansı devam ettirmek. Teknik Direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, zorlu Samsun deplasmanında da kazanarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor:Okan, Satka, Drongelen, Soner, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Fayzullaev, Kemen, Harit, Shomurodov, Selke.

Samsunspor-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanan Samsunspor-RAMS Başakşehir maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor ile RAMS Başakşehir 7. kez rakip oldu. İki takım arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligde oynanan 6 müsabakanın 4'ünü Turuncu-Lacivertli ekip, 1'ini Karadeniz temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda RAMS Başakşehir 12 kez fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 4 gol kaydetti.

SAMSUNSPOR'DAN 5 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Thomas Reis yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde etkili bir performans ortaya koyan Samsunspor, son 5 maçında ise galibiyet yüzü göremedi. Ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle mücadeleleri tamamladı.