Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Thomas Reis yönetiminde son 3 lig maçını da kazanamayan Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda başarılı performansını sürdürmeyi amaçlayan Nuri Şahin ve öğrencileri ise kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Samsunspor-RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 19:49
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta programı, Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan Samsunspor, bu karşılaşmayı bir dönüm noktası olarak görüyor. RAMS Başakşehir cephesinde ise hedef, istikrarlı performansı devam ettirmek. Teknik Direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertliler, zorlu Samsun deplasmanında da kazanarak üst sıralara doğru tırmanmanın planlarını yapıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor:Okan, Satka, Drongelen, Soner, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Musaba, Ndiaye.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Umut, Fayzullaev, Kemen, Harit, Shomurodov, Selke.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 16. haftada oynanan Samsunspor-RAMS Başakşehir maçı 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Samsunspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR ARASINDA 7. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor ile RAMS Başakşehir 7. kez rakip oldu. İki takım arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligde oynanan 6 müsabakanın 4'ünü Turuncu-Lacivertli ekip, 1'ini Karadeniz temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda RAMS Başakşehir 12 kez fileleri havalandırırken, Samsunspor ise 4 gol kaydetti.

SAMSUNSPOR'DAN 5 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Thomas Reis yönetiminde hem Avrupa'da hem de ligde etkili bir performans ortaya koyan Samsunspor, son 5 maçında ise galibiyet yüzü göremedi. Ligde oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı 2 karşılaşmada 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle mücadeleleri tamamladı.

SON DAKİKA
