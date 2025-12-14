Sergen Yalçın: Bugün bir tiyatro vardı burada

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:46 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:53
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı. 1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi."

