Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonu flaş hakem açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke mücadelenin ardından hakemden memnun olmadığını söyledi. İşte Tekke'nin maç sonu sözleri...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 22:45
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş ile 3-3 biten maçın ardından konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı maç sonu hakemden memnun olmadığını söyledi.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu."

TEKKE'DEN HAKEM TEPKİSİ

"Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazım. Uzatmayı az verdiler." dedi.

"5-3 BİLE KAZANABİLİRDİK"

"Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı, savunma şansı vardı. Kopmadan, istediğimiz her şeyi yapma şansımız vardı. Sadece bir kenarımız işledi. Ben oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. 5-3 bile kazanabilirdik. Ancak kolay değil. Oyuncularımın isteği arzusu çok çok iyi. Sakatlarımız var. Çok da yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Kritik maçtı her iki takım için de... Çok çok da olumlu bir maçtı bir yandan. Hatalar da oluyor. Biz çok coşkulu başladık ama istemediğimiz anlarda yakalandık. Oyuncuların bir şey olmaz dediği anda... Onlara da bir şey yapamıyoruz."

"ONUACHU ÇOK ETKİLİ OLABİLİRDİ"

"Beşiktaş takımının oyun şablonu, yerleşimleri var ama özellikle Cerny'nin içeride, bazen 4-2-3-1 bazen 4-3-3 oynuyorlar. Gezgin oynuyor. Yan toplardan ve geçişten çok endişeliydim. 2 tane havaya vurulan top gol oldu. Anları değerlendirecek kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş'ın doğal oynaması, beklediğimiz anlar dışında anlar oldu. Her geldiğinde de gol attılar açıkçası. Konuşulması gereken çok pozitif şeyler de var. Oyun olarak, bozulmadan dönebilmek çok çok önemliydi. Tim'in sakatlığı vardı, idare etti. Son durumunu bilmiyorum. Onuachu ve Pina yerine oynayanlar çok iyi oynadılar. Ceza sahası içinde sıkışmış Beşiktaş'a karşı Onuachu çok etkili olabilirdi."

"BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE OYNADIK"

"Beklediğimizin üstünde iyi oynadık. Onuachu ve Pina'sız bu oyun çok iyiydi. Gayet iyi yoldayız. Kupa maçı var, Gençlerbirliği var, arkasında Süper Kupa var, lig var. Yarından itibaren Trabzonspor açısından senenin en zor periyodunu yaşayacağız. Christo ve Onuachu yok, milli takıma gidiyorlar. Eksiklerle beraber devam edeceğiz."

TARAFTAR HAKKINDA

"Beklediğimiz taraftar ambiyansı bu. En iyi oynadığımız maçlardan biri. Taraftarımız coşku vermede çok etkili oluyor. Alkışı da oyuncularım hak ediyor. Taraftarı her maç bekliyoruz. Trabzonspor açısından transfer sezonuna kadar ki açıyorum parantez, alabileceğimiz oyuncu şekilleri belli, ortak fikrimiz net oyuncu almalıyız. Net oyuncu alabilmek de kolay değil, maliyetleri çok yüksek. Devre arasındaki transferlerle ilgili izlemeye devam ediyoruz. Zor süreçteyiz, zoru geçerken geldiğimiz nokta çok çok iyi. Önümüzdeki periyot, ocak ortasına kadar olan periyot, çok zor geçebilir. Dikkat etmemiz lazım." dedi.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
