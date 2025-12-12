CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Rakibi ne olduğunu bile anlamadı

Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Rakibi ne olduğunu bile anlamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi. Bu mücadelede milli yıldızımız Alperen Şengün karşılaşmaya performansıyla damga vururken kaydettiği o sayı gündem oldu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 16:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Rakibi ne olduğunu bile anlamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi. Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımını sırtladı. Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti. Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Mücadelede milli yıldızımız Alperen Şengün performansıyla göz doldururken dikkat çeken bir sayıya imza attı.

İŞTE ALPEREN ŞENGÜN'ÜN O BASKETİ:

Reklam-DVR E-Ticaret
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması!
DİĞER
Galatasaray transferde gözünü kararttı! 2 yıldıza birden kanca…
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi! Aşkabat'ta A Haber'e özel açıklama: Detaylar uçakta
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slot'tan Salah açıklaması! Slot'tan Salah açıklaması! 15:49
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 14:55
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması! 13:17
Özbek'ten Icardi açıklaması! Özbek'ten Icardi açıklaması! 12:21
"G.Saray sahadan çekilerek tepkisini koymaz!" "G.Saray sahadan çekilerek tepkisini koymaz!" 12:15
G.Saray'da Lemina gerçeği! Monaco maçı sonrası... G.Saray'da Lemina gerçeği! Monaco maçı sonrası... 11:06
Daha Eski
Livakovic'in yeni adresi belli oldu! Livakovic'in yeni adresi belli oldu! 10:42
F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! 10:28
Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman? Union Berlin-RB Leipzig maçı ne zaman? 10:22
Angers-Nantes maçı detayları Angers-Nantes maçı detayları 09:51
Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 09:42
Lecce-Pisa maçı ne zaman? Lecce-Pisa maçı ne zaman? 09:34