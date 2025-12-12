Alperen Şengün'den akıl dolu basket! Rakibi ne olduğunu bile anlamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi. Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımını sırtladı. Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti. Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.
Mücadelede milli yıldızımız Alperen Şengün performansıyla göz doldururken dikkat çeken bir sayıya imza attı.
İŞTE ALPEREN ŞENGÜN'ÜN O BASKETİ:
December 12, 2025