Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan hakeme tepki!

Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan hakeme tepki!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların savunma oyuncusu Tiago Djalo maçın hakemine tepki gösterdi. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 22:48
Beşiktaş'ta Tiago Djalo'dan hakeme tepki!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlıların savunma oyuncusu Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Savaştık bugün maçta. İkinci yarı bizim için biraz zor oldu, 2. golden sonra. Hakemlerle ilgili konuşmak istemem ama hakem bizi oyundan düşürdü, bize yardım etmedi. Hakem yönetimi aleyhimizeydi. Biz ekip olarak mücadele ettik. 3-1'den sonra maalesef 2 gol yemememiz gerekiyordu ama bunlar futbolda var. Birçok kez sol bek oynadım, elimden geldiğince takıma yardım etmek istedim. Kazanmak için yetmedi. 11'e 10'dan bağımsız, ikili mücadelelerde daha iyi olabilirdik. Biz de öğrenerek gelişeceğiz." dedi.

