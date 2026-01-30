CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da şok sakatlık!

Trabzonspor'da şok sakatlık!

Deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, sakatlığı nedeniyle yerini Umut Nayir'e bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 21:39
Trabzonspor'da şok sakatlık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 69. dakikasında bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, sakatlığı nedeniyle yerini Umut Nayir'e bıraktı. TÜMOSAN Konyaspor'dan transfer edilen deneyimli oyuncu ise bu gelişme ile birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmış oldu.

Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta!
Fenerbahçe'de Lookman tamam!
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan'dan takoz muhalefete tepki: "Vizyonsuzlar korosuna aldırmadık 30 bin kilometre yol yaptık"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:39
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 21:24
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 20:58
Konyaspor yeni transferi açıkladı! Konyaspor yeni transferi açıkladı! 20:37
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 20:21
F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu F.Bahçe - N. Forest maçının tarihi belli oldu 20:17
Daha Eski
G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı G.Saray - Juventus maçının tarihi açıklandı 20:15
Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI 19:35
Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması Fatih Tekke'den Umut Nayir açıklaması 19:34
Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... 19:26
Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! Avustralya Açık'ta Djokovic-Alcaraz finali! 19:14
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 18:49