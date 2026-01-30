Trabzonspor'da şok sakatlık!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 69. dakikasında bordo-mavililerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, sakatlığı nedeniyle yerini Umut Nayir'e bıraktı. TÜMOSAN Konyaspor'dan transfer edilen deneyimli oyuncu ise bu gelişme ile birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmış oldu.