TÜMOSAN Konyaspor, Adamo Nagalo'yu açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Burkina Fasolu stoper Adamo Nagalo'yu 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Nagalo, yeşil beyazlılarda 39 numaralı formayı giyecek.

Right to Dream Akademi'de futbol hayatına başlayan Nagalo, Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da ise PSV kulüplerinde forma giydi.

Nagalo, 20 kez Burkina Faso Milli Takımı formasını terletti.