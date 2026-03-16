Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:20


Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

5 EKSİK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 5 eksik isim bulunuyor.

Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo yarınki maçta forma giyemeyecek.

Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, yarın oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

