Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! Basın toplantısına katılamadı

Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! Basın toplantısına katılamadı

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş JK, deplasmanda Gençlerbirliği SK’yi 2-0 mağlup etti. Rahatsızlığı nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılamayan teknik direktör Sergen Yalçın’a serum tedavisi uygulandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 22:31 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 23:01
Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı! Basın toplantısına katılamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gençlerbirliği maçının ardından rahatsızlandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı öncesinde rahatsızlanan Sergen Yalçın basın toplantısına katılmadı. Toplantıda, Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz yer aldı.

İŞTE MURAT KAYTAZ'IN SÖZLERİ

"TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ"

"Hocamızın biraz rahatsızlığı var. Dün gece bir halsizlik geldi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Şimdi yine serum bağlandı. Derbi bizim için üzücü geçti. Kaybettik, kaybetmeyi beklemiyorduk ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Üzerimizden attık onu. Burası zor bir deplasman. Her geçen gün takım savunmasını ve 3. bölge aksiyonlarını geliştiren bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Önümüze bakıyoruz. Tüm maçlar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz."

ORKUN'UN GOLÜ HAKKINDA

"Orkun çok güzel bir gol attı. 4 gün sonra Kasımpaşa maçımız var. Oruç tutan bir oyuncumuz ve onu dinlendirmek istedik. Gerçekten performansı çok iyi. Bizim için ve milli takım çok değerli bir oyuncu. Olaitan'ı sol kanatta kullanıyoruz ama ona oyun kurulumunda özel görevler veriyoruz. Farklı bir şekilde, merkez opsiyonlarında değerlendiriyoruz. Bizim için iyi oluyor, rakipleri böyle zora sokmaya çalışıyoruz. Üzerine koya koya daha iyi bir Beşiktaş izleterek ligdeki maçlarımızı ve kupayı kazanıp ligi güzel bir şekilde noktalamak istiyoruz." dedi.

