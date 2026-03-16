Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...
Galatasaray yönetimi, takımın hem Avrupa'da hem ligde yakaladığı çıkışın karşılığını vermeye hazırlanıyor. Kritik galibiyetler sonrası futbolcular için özel primler açıklanırken, özellikle Liverpool deplasmanı için dev bir rakam belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:56
Devler Ligi'nde Juventus engelini aşan futbolcular için 2 milyon euroluk prim kararlaştırıldı.
Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi için ise 1.5 milyon euro prim açıklandı.
Başakşehir karşısında elde edilen galibiyetin primi de 1 milyon euro olarak belirlendi.
LIVERPOOL DEPLASMANI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
Yönetim asıl büyük ödülü ise Liverpool deplasmanı için duyurdu.
Akşam'da yer alan habere göre; İngiltere'den turla dönülmesi halinde sarı-kırmızılı futbolculara 5 milyon euro daha dağıtılacak.
Bu tarihi başarının gerçekleşmesi durumunda Galatasaray yönetimi, toplamda 9.5 milyon euroya ulaşacak primin ay sonuna kadar oyunculara ödeneceğini taahhüt etti.
Sarı kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'a son 8'e adını yazdırmak için çıkacak.
