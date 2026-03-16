Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Galatasaray yönetimi, takımın hem Avrupa'da hem ligde yakaladığı çıkışın karşılığını vermeye hazırlanıyor. Kritik galibiyetler sonrası futbolcular için özel primler açıklanırken, özellikle Liverpool deplasmanı için dev bir rakam belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:56
Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Galatasaray, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de yoluna güçlü şekilde devam ederken, yönetim de futbolcuların bu performansını hem maddi hem de manevi desteğini artırıyor.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı yönetim, kritik maçlar öncesinde açıkladığı özel primlerle oyuncuların motivasyonunu artırmayı başardı.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Juventus, Beşiktaş, Başakşehir ve Liverpool karşılaşmaları için ayrı ayrı primler belirlendi.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Devler Ligi'nde Juventus engelini aşan futbolcular için 2 milyon euroluk prim kararlaştırıldı.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi için ise 1.5 milyon euro prim açıklandı.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Başakşehir karşısında elde edilen galibiyetin primi de 1 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

LIVERPOOL DEPLASMANI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

Yönetim asıl büyük ödülü ise Liverpool deplasmanı için duyurdu.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Akşam'da yer alan habere göre; İngiltere'den turla dönülmesi halinde sarı-kırmızılı futbolculara 5 milyon euro daha dağıtılacak.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Bu tarihi başarının gerçekleşmesi durumunda Galatasaray yönetimi, toplamda 9.5 milyon euroya ulaşacak primin ay sonuna kadar oyunculara ödeneceğini taahhüt etti.

Galatasaray'dan Liverpool maçı öncesi flaş hamle! 9.5 milyon Euro...

Sarı kırmızılılar, 18 Mart Çarşamba günü Anfield'a son 8'e adını yazdırmak için çıkacak.

