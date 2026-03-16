FENERBAHÇE HABERLERİ - Archie Brown'a La Liga devinden kanca!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Gent'ten kadrosuna kattığı Archie Brown için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerde beklentilerin altında kalan İngiliz oyuncuya İspanyol devinin talip olduğu belirtildi. La Liga ekibi sezon sonunda transfer için düğmeye basacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 09:24
Bu gelişmeler iki kulüp arasındaki transfer temaslarının sona erdiği anlamına gelmedi. Son olarak bu kez İspanyol devinin, sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden biri için harekete geçtiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Archie Brown, her ne kadar sarı-lacivertlilerde istenilen performansı gösteremese de 23 yaşındaki sol beke talip çıktı.
İngiliz oyuncuyu takibe alan ekip ise; İspanyol devi Atletico Madrid.
La Liga ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği vurgulandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyen Brown, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
