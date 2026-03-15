Beşiktaş'tan maç sonu flaş paylaşım! "Halef selef"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Maça damga vuran anlardan biri de Orkun Kökçü'nün skoru tayin eden serbest vuruş golü oldu. Kökçü'nün golü maçın ardından Sergen Yalçın'ın yıllar önce milli formayla İzlanda'ya attığı gole benzetildi. Beşiktaş her iki ismin golüne de aynı videoda yer verdiği bir paylaşım yaptı ve paylaşıma "Halef selef" notunu düştü.

