Ziraat Türkiye Kupası
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel; değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 23:02
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 17 dakika görüldüğü gibi çok iyi bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kartı gördük.

Hakemle ilgili konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım. Bu maç 11'e 11 devam etseydi ben inanıyorum ki burada mağlup olmazdık. Yorgunluk ve güç bitince pozisyonlar vermeye başladık.

İlk gol bile Goutas'ın iyi niyetiyle uzaklaştırması sonucunda düştü ve gol yedik. İkinci gole zaten bir şey diyemedim. Çok klas bir gol attı Orkun. Ama diyeceğim şu ki; biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi. Perşembe günü Konya maçımız var. Oradan burayı telafi edecek bu sonuç alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği'ne geri döneceğini ekibine söylediğini dile getiren Demirel, burada olmaktan ve burada savaşmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Demirel, "Gençlerbirliği'ne yakışan gençleri Türk futboluna kazandırmak hedefim. Önümüzdeki sezon da başka hedeflerim var ama bu hedefleri söylemeyeceğim. Şu an ilk hedefimiz ligde kalmak" diye konuştu.

Demirel, kendi istediklerini yapan bir takım olduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Beşiktaş'a yenildiğine değil hakkının yendiğine üzüldüğünü ifade eden Demirel, bunu telafi edeceklerini vurguladı.

"ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ KİM OLURSA OLSUN YAPACAĞIZ"

Galatasaray ile oynayacak olmalarına rağmen kupada da hedefleri olduğunu belirten Demirel, "Normal saha şartlarında, elimizden gelen mücadeleyi kim olursa olsun yapacağız" dedi.

Sergen Yalçın'a maç sonu serum bağlandı!
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın!
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran'dan komplo uyarısı: Epstein şebekesi yeni bir 11 Eylül planlıyor
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar!
Son Dakika
Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! 22:46
Murat Kaytaz: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz Murat Kaytaz: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz 22:31
Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! 22:25
Amed SK sahasında kazandı Amed SK sahasında kazandı 22:25
Orkun Kökçü: Bugün şans yanımdaydı Orkun Kökçü: Bugün şans yanımdaydı 22:20
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! 21:56
Daha Eski
Liverpool'a son dakika şoku! Evinde 2 puan bıraktı Liverpool'a son dakika şoku! Evinde 2 puan bıraktı 21:29
Rennes-Lille maçı detayları Rennes-Lille maçı detayları 21:14
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt! 20:51
Real Sociedad-Osasuna maçı detayları Real Sociedad-Osasuna maçı detayları 20:42
Dev maçta kazanan Anadolu Efes! Dev maçta kazanan Anadolu Efes! 20:36
VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! 20:22