Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 17 dakika görüldüğü gibi çok iyi bir Gençlerbirliği vardı. Sonrasında tartışmalı bir pozisyonda kırmızı kartı gördük.

Hakemle ilgili konuşacak çok şey var ama konuşmayacağım. Bu maç 11'e 11 devam etseydi ben inanıyorum ki burada mağlup olmazdık. Yorgunluk ve güç bitince pozisyonlar vermeye başladık.

İlk gol bile Goutas'ın iyi niyetiyle uzaklaştırması sonucunda düştü ve gol yedik. İkinci gole zaten bir şey diyemedim. Çok klas bir gol attı Orkun. Ama diyeceğim şu ki; biz bugün 10 kişi de olsak iyi mücadele ettik. 11'e 11 oynansaydı çok daha farklı olabilirdi. Perşembe günü Konya maçımız var. Oradan burayı telafi edecek bu sonuç alarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İLK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Ayrıldıktan sonra Gençlerbirliği'ne geri döneceğini ekibine söylediğini dile getiren Demirel, burada olmaktan ve burada savaşmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Demirel, "Gençlerbirliği'ne yakışan gençleri Türk futboluna kazandırmak hedefim. Önümüzdeki sezon da başka hedeflerim var ama bu hedefleri söylemeyeceğim. Şu an ilk hedefimiz ligde kalmak" diye konuştu.

Demirel, kendi istediklerini yapan bir takım olduğu için mutlu olduğunu kaydetti. Beşiktaş'a yenildiğine değil hakkının yendiğine üzüldüğünü ifade eden Demirel, bunu telafi edeceklerini vurguladı.

"ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ KİM OLURSA OLSUN YAPACAĞIZ"

Galatasaray ile oynayacak olmalarına rağmen kupada da hedefleri olduğunu belirten Demirel, "Normal saha şartlarında, elimizden gelen mücadeleyi kim olursa olsun yapacağız" dedi.