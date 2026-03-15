Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman: "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik."

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin başkan vekili Adnan Duman, hakem kararlarını eleştirdi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 23:35
Duman, Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." dedi.

Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın gidişatını değiştirdiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi. Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu… 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."

Daha Eski
