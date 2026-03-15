Beşiktaş'ta Junior Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri!

Beşiktaş, Trendol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Nature Dünyası Gençlerbirliğ'ni 2-0 mağlup etti.

Siyah beyazlılarda ilk golünü kaydeden Junior Olaitan mücadelenin ardından konuştu.

Junior Olaitan: "Bizim için kolay bir maç olmadı derbiden sonra. Özellikle kaybetmeme serimiz vardı, kazanarak geliyorduk ve ardından bir mağlubiyet. Böyle bir maçın ilk yarısı da kolay olmadı. Kırmızı kart oldu ve istediğimizi yapamadık ilk yarıda. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık ve kazandık."

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

"Ben bununla ilgili daha önce de söyledim. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her pozisyonda oynamaya hazır olmanız gerekiyor. Ben de kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum, bana güveniyor. Hangi pozisyon olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum."