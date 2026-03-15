Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında Avustralya'ya 77-74'lük skorla mağlup oldu. İşte maçın detayları...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 22:58
Milliler Avustralya'ya mağlup oldu: İşte maçın özeti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4. maçta Avustralya'ya 77-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla Türkiye, grupta ikinci yenilgisini yaşadı. Avustralya ise 4'te 4 yaptı.

Karşılık basketlerle başlayan maçta boyalı alanı etkili kullanan Avustralya karşısında Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk periyodu 24-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ay-yıldızlı ekip, 12. dakikada 7 sayılık, 17. dakikada 6 sayılık fark yakalamasına rağmen Avustralya, iki kez skoru dengelemeyi başardı. Milli takım, periyodun bitimine 15 saniye kala Sevgi Uzun'un serbest atıştan kaydettiği basketlerle soyunma odasına 42-40 üstün girdi.

Başa baş geçen üçüncü periyotta 24. dakikada öne geçen ve kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Avustralya, son çeyreğe 58-54 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Avustralya, Smith'in skorer oyunuyla bitime 1 dakika 57 saniye kala farkı 9'a kadar çıkardı: 64-73. Mücadeleyi bırakmayan milli takım, 12 saniye kala farkı 2'ye kadar düşürdü: 73-75. Son 8 saniyede Avustralya, Wilson ile pota altından basket buldu. A Milli Takım teknik ekibi ve oyuncular, bu atıştan önce Sinem Ataş'a faul yapıldığı gerekçesiyle hakemlere itirazda bulundu. Başantrenör Andrea Mazzon'un talebi üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakemler, kararını değiştirmedi. Avustralya, karşılaşmayı 77-74 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 14, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 20, Burke 17, Esra Ural Topuz 2, Burke, Elif Bayram 2, Ayşe Cora Yamaner 3, Sinem Ataş 10, Derin Erdoğan 4, Zeynep Gül

Avustralya: Wilson 14, Whitcomb 11, Talbot 9, Smith 18, Aokuso 5, Melbourne, Reid, George 16, Borlase 4, Fowler

1. Periyot: 24-19

Devre: 42-40

3. Periyot: 54-58

Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın!
Tedesco'nun raporundan flaş detaylar!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İran'dan komplo uyarısı: Epstein şebekesi yeni bir 11 Eylül planlıyor
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
İşte şampiyonluk için G.Saray'a yeten galibiyet sayısı!
Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! Arne Slot'tan flaş G.Saray sözleri! 22:46
Murat Kaytaz: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz Murat Kaytaz: Ligi en üst sırada bitirmek istiyoruz 22:31
Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! Olaitan'dan Sergen Yalçın sözleri! 22:25
Amed SK sahasında kazandı Amed SK sahasında kazandı 22:25
Orkun Kökçü: Bugün şans yanımdaydı Orkun Kökçü: Bugün şans yanımdaydı 22:20
Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! Başkent'te 3 puan Beşiktaş'ın! 21:56
Daha Eski
Liverpool'a son dakika şoku! Evinde 2 puan bıraktı Liverpool'a son dakika şoku! Evinde 2 puan bıraktı 21:29
Rennes-Lille maçı detayları Rennes-Lille maçı detayları 21:14
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt! Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu iddialarına yanıt! 20:51
Real Sociedad-Osasuna maçı detayları Real Sociedad-Osasuna maçı detayları 20:42
Dev maçta kazanan Anadolu Efes! Dev maçta kazanan Anadolu Efes! 20:36
VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! VAR'dan kırmızı kart kararı çıktı! 20:22