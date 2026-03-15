Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turundaki rakibi Lİverpool; sahasında Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kırmızılıların teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 22:46
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turundaki rakibi Lİverpool; İngiltere Premier Lig mücadelesinde sahasında Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kaldı. 10 Mart 2026 tarihinde oynanan karşılaşmada temsilcimiz 1-0 yenmişti ve rövanş öncesi avantaj elde etmişti. Turun ikinci ayağı 18 Mart 2026 tarihinde Anfield'da oynanacak.

Tottenham Hotspur beraberliğinin ardından Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot; Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Arne Slot: "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık.

Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını Çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek."

