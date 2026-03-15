Fenerbahçe'de Tedesco'nun Sadettin Saran'a sunduğu raporun detayları ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı alınan şok mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de "acil" kod adı ile bir toplantı düzenlenmişti. Maçtan bir gün sonra kulüp binasında toplanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim; teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Saran, görüşmenin ardından gerekli ultimatomun verildiğini ifade ederek iki isimle de yola devam etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Görüşmelerin arka planında yaşananları ve sarı-lacivertli kulüpteki son gelişmeleri A Spor Muhabiri Erdem Akbaş aktardı. İşte o ifadeler...

"YANITLAR YETERSİZ BULUNSAYDI AYRILACAKTI!"

Akbaş, "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Tedesco'dan son 4 haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle kapsamlı bir rapor istemişti. Eğer Tedesco'nun vereceği yanıtlar yetersiz olursa yollar ayrılacaktı.

"SANTRFOR VE STOPER EKSİKLİĞİNDEN BAHSETTİ"

Tedesco, sakatlıklar nedeniyle tam kadro antrenman yapılamadığını, düzenli olarak oyuncularla çalışamadığını, dünyanın tüm takımlarında sakatlıkların bu şekilde etkilediğini ifade etti. Tedesco, net bir santrfor alınmadığını ifade ediyor. Stoper eksikliğinden bahsediyor. Bunlar Tedesco'nun puan farkının neden açıldığına dair sebepleri.

"KALAN HAFTALARDA TAKIMI TOPARLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise tekmeye kafa uzatan takım kimliğinden uzaklaşmanın kabul edilemeyeceğini belirtti. Domenico Tedesco, kalan haftalarda takımı toparlayacağını, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ve şampiyonluk yarışını son ana kadar kovalama iradesi, Tedesco'nun kalmasını sağlıyor. Sadettin Saran, Tedesco'ya sonsuz bir kredisinin olmadığını ve kredisinin tükendiğini işaret etti." ifadelerini kullandı.