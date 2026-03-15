Beşiktaş'ta El Bilal Toure'den göndermeli paylaşım!

Beşiktaş'ta sakatlğı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure, siyah-beyazlıların Natura Dünyası Gençlerbirliği galibiyeti sonrası resmi sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Toure, "Beşiktaş'ın gerçek taraftarlarına, iyi ve kötü zamanlarda her zaman oyuncularını destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Telefonlarının arkasına saklanıp kendi oyuncularını eleştiren ve televizyon kanallarında antrenör gibi davranan o aptallar gibi olmayın." İfadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM