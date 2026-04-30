Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

EuroLeague Play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı ağırlıyor. Serinin ilk müsabakasını 89-78 kazanarak 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde bir galibiyet daha alarak Litvanya deplasmanı öncesi büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final bileti alacağı bu kritik eşleşmede, tüm gözler yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda. Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 20:40
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Play-off serisindeki saha avantajını perçinlemek için Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Normal sezonu 24 galibiyetle 4. sırada tamamlayan temsilcimiz, serinin ilk ayağında sergilediği etkili oyunla rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off finalinin kinci müsabakası, serinin gidişatı açısından kırılma noktası niteliği taşıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanması durumunda 6 Mayıs'ta Litvanya'da oynanacak üçüncü maça seriyi bitirme fırsatıyla çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Play-off serisi ikinci karşılaşması kapsamındaki Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelenin hava atışı saat 20.45'te gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin bu kritik Avrupa sınavı, canlı yayınla S Sport ekranlarından ve S Sport Plus üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

ÜÇÜNCÜ MAÇ DEPLASMANDA

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, normal sezonu 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada bitirmiş ve play-off'ta Zalgiris ile eşleşmişti. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı serinin ilk maçından 89-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko, ikinci maçı da kazanarak saha avantajını sürdürmeyi ve seride durumu 2-0'a getirmeyi hedefliyor. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin üçüncü maçı 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

CANLI

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 0-0 Zalgiris Kaunas

