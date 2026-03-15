Beşiktaş Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında 3 puanı 2 golle aldı: İşte maçın özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında Natur Dünyası Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.

Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi.

Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.

DEPLASMAN PERFORMANSI İÇ SAHAYI GEÇTİ

Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.

Siyah-beyazlı takımın, ligde son 11 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:

İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ, BAŞKENT'TE 7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde evinde 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Başkent ekibi, bu maç öncesi sahasındaki son yenilgisini 26 Ekim 2025'te yaşadı. TÜMASON Konyaspor'a, 10. hafta mücadelesinde 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, daha sonra Eryaman Stadı'ndaki 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, TÜMASON Konyaspor maçının ardından Ankara'da sırasıyla RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yendi.

Sezonun ikinci yarısına Samsunspor (1-1) beraberliği ile başlayan Gençlerbirliği, başkentte Gaziantep FK engelini ise 2-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Başkent temsilcisi, Eryaman Stadı'nda daha sonra Çaykur Rizespor (2-2) ve Zecorner Kayserispor (0-0) ile berabere kaldı.

GALİBİYET VE GOL HASRETİ SÜRÜYOR

Ligde son galibiyetini 1 Şubat'ta evinde Gaziantep FK karşısında 2-1'lik skorla elde eden başkent ekibinin, 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

25 puanı bulunan Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 6 maçında 3'er mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Son 4 lig maçında gol atamayan kırmızı-siyahlıların, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 3 puana düştü.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, 49 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.

Maçın ilk devresi, golsüz beraberlikle sona erdi.

52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti.

56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1

63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.

84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.