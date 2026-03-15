Orkun Kökçü attığı serbest vuruş golü hakkında konuştu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar adına karşılaşmanın 2. golünü kaydeden Orkun Kökçü, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"Aslında ilk devrede biraz zorlandık, Galatasaray maçındaki gibi. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Orada topu daha fazla çevirmemiz lazımdı ama daha çok topu almaya gittik. O da önde eksik kalmamıza neden oldu. Ortadan oynamayı denedik, rakip de bunu bekliyordu. Bunu iyi yapamadık. Hocamız da devrede bunu söyledi. İkinci yarıda daha önde oynadık. Pozisyonlar yakaladık ve 2-0 kazandık."

"Uzun bir aradan sonra frikikten gol bulduk, o da güzel. Güzel bir his ve devam etmemiz lazım."

4 yıl sonra serbest vuruş golü

"4 yıl mı olmuş, nasıl? Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde attım. Çalışıyorum. Her zaman olmuyor ama bugün şans yanımdaydı. İnşallah devamı gelir. En önemlisi bizim için galibiyetlere devam etmek, hava bozulmasın. Kimin gol attığının bir önemi yok."