İşte Sadettin Saran'ın Tedesco formülü! Alternatifleri belli oldu
Fenerbahçe'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası sarı-lacivertli ekibin Başkanı Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile toplantı yapmasının ardından devam kararı alındığını açıklamıştı. Ancak yine de Tedesco'nun Fenerbahçe'yle Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarını kazanamadığı takdirde yolların ayrılabileceği ve yerine belirlenen 2 adayın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kulüp Başkanı Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile bir araya gelerek takımın son durumunu masaya yatırdı.
Yapılan görüşmenin ardından yönetimin, şimdilik teknik heyetle yola devam etme kararı aldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim için önümüzdeki maçlar büyük önem taşıyor.
BAŞKAN SARAN SIKI TAKİPTE
Fenerbahçe'nin, Gaziantep FK ile Beşiktaş derbisinde galibiyet alamaması durumunda Tedesco ile yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre, öte yandan kulislerde yeni teknik direktör ihtimali de konuşulmaya başlandı.
Yönetimin olası bir ayrılık durumunda ilk aday olarak Aykut Kocaman ismini değerlendirdiği öğrenildi.
İkinci alternatif olarak ise İsmail Kartal'ın gündemde olduğu belirtiliyor.
