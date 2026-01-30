CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Arseniy Batagov: Lig çok uzun bir yarış

Arseniy Batagov: Lig çok uzun bir yarış

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile 1-1 beraber kalan Trabzonspor'da Arseniy Batagov, mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:31
Arseniy Batagov: Lig çok uzun bir yarış

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı ve Fırtına, maç fazlası ile 2. sıraya yerleşme fırsatını kaçırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arseniy Batagov, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Hata yaptık, hatamızın sonucunda rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Penaltıyı da atabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacak. Üzgünüz ama aslında iyi bir maç çıkardık. Lig çok uzun bir yarış, önümüzdeki maçlar bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

