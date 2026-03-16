Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı bilet satışı başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Park'ta oynanacak final karşılaşması için bilet satışı başladı. UEFA, 2025-2026 sezonunda yaklaşan dört UEFA kulüp müsabakası finalinin genel bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 20 Mayıs tarihinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi Finali bilet satışı 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.

UEFA'DAN BİLGİLENDİRME

"Önceki yıllarda olduğu gibi, biletlerin büyük çoğunluğu katılımcı takımların taraftarlarına ve genel halka dağıtılacaktır. Genel halka yönelik biletler, başvuru süresi sona erdikten sonra yapılacak bir çekilişle değil, ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için stadyum kapasitesinin yüzde 40'ından fazlası, finalist takımların taraftarlarına en uygun fiyatlı kategorilerde, 'Öncelikli taraftar' ve 3. kategoride sunulacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için ise biletlerin yüzde 60'ından fazlası 40 Euro veya daha düşük fiyatlarla satışa sunulacak. Bu, UEFA'nın Avrupa'nın en önemli etkinliklerinin taraftarlar için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını sağlamak amacıyla kulüpler ve taraftar örgütleriyle birlikte çalışma konusundaki devam eden taahhüdünü yansıtıyor. Finalist takımların taraftarları için ayrılan biletlerin satış ve dağıtım süreci, ilgili kulüplerle doğrudan koordine edilecektir. Finalist taraftarlar ve genel halk için ayrılan biletlerin dışında kalan biletler, yerel organizasyon yapısına, UEFA üyesi ulusal federasyonlara, ticari ortaklara, yayıncılara ve daha geniş UEFA Futbol ailesine tahsis edilmiştir" denildi.

Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışına yönelik, "37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlar ve genel halk için satışa sunulmuştur. Her finalist en fazla 11 bin 000 bilet alabilirken, kalan biletler UEFA.com/tickets üzerinden dünya çapında doğrudan satılmaktadır. Başarılı başvuru sahipleri en fazla iki bilet satın alabilir" ifadeleri yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi final bilet fiyatları şöyle:

Finalist takımların taraftarları: 40 Euro

1. Kategori: 240 Euro

2. Kategori: 160 Euro

3. Kategori: 65 Euro

Engelli izleyiciler için: 40 Euro.

UEFA'NIN FİNAL TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali: 2026 (30 Mayıs, Budapeşte)

UEFA Konferans Ligi Finali: 2026 (27 Mayıs, Leipzig)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali: 2026 (23 Mayıs, Oslo)