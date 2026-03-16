Fenerbahçe'de Anthony Musaba endişesi!

Fenerbahçe son olarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edeceği karşılaşmaya odaklandı. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedeflerken karşılaşma öncesi Kanarya'da Anthony Musaba ile ilgili dikkat çeken o gerçek, Fenerbahçeli taraftarları endişelendiriyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:39Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:42
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmişti.
Kanarya bu kritik mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde büyük bir yara aldı.
Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede Anthony Musaba 2. yarıda 46. dakikada Fred'in yerine oyuna dahil olmuştu.
25 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile ilgili o çarpıcı gerçek dikkat çekiyor.
Turkcell Süper Kupa'daki Samsunspor maçında iki asist birden yapan ve Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta 1 gol, 2 asistlik katkı sunan Anthony Musaba, taraftarlardan tam not almıştı.
Ancak Hollandalı oyuncu, ligde oynadığı son 7 karşılaşmada sadece 1 asist yapabildi. Musaba'nın performansındaki düşüş taraftarları endişelendiriyor.