Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi!

Fenerbahçe, 17 Mart Salı günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK ile oynayacağı Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçının hazırlıklarını 16 Mart Pazartesi günü akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıktan dönen Çağlar Söyüncü de yapılan antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep FK maçı öncesi kampa girdi.