İtalya Serie A'nın 29. haftasında düşme hattında kritik bir mücadele yaşanacak. Cremonese ile Fiorentina arasındaki karşılaşma, her iki takım için de hayati önem taşıyor. Ev sahibi Cremonese, 24 puanla 18. sırada yer alırken uzun süredir galibiyetten uzak. Konuk Fiorentina ise 25 puanla sadece 1 puan önde ve 17. sırada bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımlar için bu maç adeta final niteliğinde. Kazanan taraf, küme düşme hattından uzaklaşma fırsatı yakalayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Cremonese-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CREMONESE-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanacak Cremonese-Fiorentina maçı 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

CREMONESE-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Giovanni Zini'de oynanacak Cremonese-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.