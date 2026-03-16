Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı
Galatasaray'da yaz transfer dönemi hazırlıkları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Arjantinli 10 numara Bruno Zapelli için kulübüne resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Öte yandan Athletico Paranaense'nin Cimbom'dan transferde istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:55
Güney Amerika basını, Athletico Paranaense forması giyen Zapelli için sarı-kırmızılıların sunduğu teklifi açıkladı.
G.SARAY'IN TEKLİFİ
RTI Esporte'de yer alan habere göre Cimbom, Arjantinli on numara için Brezilya ekibine 6 milyon euro'luk bir resmi teklif sundu.
PARANAENSE'NİN TALEBİ
Brezilya temsilcisinin ise yetenekli oyuncuyu satmak için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.
SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO
Athletico Paranaense ile Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan serbest kalma bedelinin ise 60 milyon euro olduğu aktarılıyor.
Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense forması ile 55 maça çıkan Zapelli, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
COMO'NUN TEKLİFİNE RET
Ayrıca Serie A'nın köklü takımlarından Como'nun da, Zapelli'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu fakat Como'nun teklifinin Paranaense tarafından reddedildiği aktarıldı.
İşte o haber...
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.