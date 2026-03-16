Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Galatasaray'da yaz transfer dönemi hazırlıkları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Arjantinli 10 numara Bruno Zapelli için kulübüne resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Öte yandan Athletico Paranaense'nin Cimbom'dan transferde istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:55
Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Galatasaray, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, zorlu Liverpool deplasmanında alacağı sonuç ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Sezon içi hedefleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Cimbom, yaz transfer dönemi için de titiz bir operasyon yürütüyor.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Bu doğrultuda, Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri de Bruno Zapelli'ydi.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Güney Amerika basını, Athletico Paranaense forması giyen Zapelli için sarı-kırmızılıların sunduğu teklifi açıkladı.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

G.SARAY'IN TEKLİFİ

RTI Esporte'de yer alan habere göre Cimbom, Arjantinli on numara için Brezilya ekibine 6 milyon euro'luk bir resmi teklif sundu.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

PARANAENSE'NİN TALEBİ

Brezilya temsilcisinin ise yetenekli oyuncuyu satmak için 15 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

SERBEST KALMA BEDELİ 60 MİLYON EURO

Athletico Paranaense ile Temmuz 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan serbest kalma bedelinin ise 60 milyon euro olduğu aktarılıyor.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense forması ile 55 maça çıkan Zapelli, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

COMO'NUN TEKLİFİNE RET

Ayrıca Serie A'nın köklü takımlarından Como'nun da, Zapelli'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu fakat Como'nun teklifinin Paranaense tarafından reddedildiği aktarıldı.

Galatasaray'da Bruno Zapelli pazarlıkları! Sunulan ve istenen rakamlar ortaya çıktı

İşte o haber...

