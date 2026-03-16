Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa'da oynayacakları rövanş maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları maçları ileri bir tarihte oynayacak.

İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak

TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz