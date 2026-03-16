Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Galatasaray ve Samsunspor, Avrupa'da oynayacakları rövanş maçları nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynayacakları maçları ileri bir tarihte oynayacak.
İŞTE SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
Fenerbahçe-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
ikas Eyüpspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
Beşiktaş-Kasımpaşa: Batuhan Kolak
TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz