Galatasaray'da flaş Gabriel Sara gelişmesi!

Galatasaray, yıldız orta sahası Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası öncesi Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçları için milli davet aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Gabriel Sara'yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Ağustos 2024'te Norwich City'den Galatasaray'a imza atan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 83 maçta boy gösterirken 8 gol/13 asistlik bir performans sergiledi.

Sara'nın özellikle son haftalardaki performansı yönetimden ve taraftarlardan takdir toplamıştı.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN TAM LİSTESİ

Kaleciler

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Savunucular

Danilo (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibanez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (AS Roma)

Marquinhos (PSG)

Orta sahalar

Andrey Santos (Chelsea)

Danilo (Botafogo)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Hücumcular

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Endrick (Olympique Lyonnais)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

João Pedro (Chelsea)

Rayan (Bournemouth)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (FC Barcelone)

Vinícius Júnior (Real Madrid)