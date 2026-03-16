Ziraat Türkiye Kupası
Hamit Altıntop'tan Galatasaray'a uyarı! "Anfield'daki rövanş maçında..."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 18:23
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray formasını da terletmiş olan eski milli futbolcu Hamit Altıntop, sarı-kırmızılıların Liverpool'a karşı oynayacağı rövanş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. DAZN'a konuşan Altıntop, Galatasaray'ın tur atlamasının onu şaşırtmayacağını söylerken Anfield'daki mücadelede kilit rol oynayacak ismi böyle açıkladı...

"EĞER TURU GEÇERLERSE..."

"Galatasaray'da Liverpool maçında kilit oyuncu kesinlikle Uğurcan Çakır olacak. Bence onun çok fazla işi olacak. Takımın çok iyi ve birlik içinde bir savunma yapması gerekiyor. Ayrıca Galatasaray orada gol atamazsa zaten şansı olmaz. Hücumda da mutlaka etkili olmaları ve fırsat kollamaları gerekir. Genel olarak Galatasaray'ın tur atlaması beni şaşırtmaz. Eğer turu geçerlerse ben de tabii ki bundan çok mutlu olurum."

"HAVAYA GİRMEMEK LAZIM"

Öte yandan Cimbom'un Juventus deplasmanında uzatmalarda turladığı rövanş maçını işaret eden Hamit Altıntop, "Juventus ikinci maçı çok ikna edici değildi. Bu yüzden fazla havaya girmemek lazım. Küçük adımlarla ilerlemek ve ikinci maçı beklemek gerekir. Liverpool'u orada yenmek çok zor bir iş olacak. Bu yüzden Galatasaray olarak biraz mütevazı olmalıyız." dedi.

Ayrıca Galatasaray'ın 2013 ve 2026 yılındaki kadrolarını karşılaştıran eski milli yıldızın cevapları şu şekilde oldu...

(Muslera mı, Uğurcan Çakır mı?)

Hamit Altıntop: Muslera

(Melo mu, Torreira mı?)

Hamit Altıntop: Melo

(Sneijder mi, Sara mı?)

Hamit Altıntop: Sneijder

(Drogba mı, Osimhen mi?)

Hamit Altıntop: Drogba

(Hamit mi, Lang mı?)

Hamit Altıntop: Lang

