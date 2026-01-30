CANLI SKOR ANA SAYFA
Umut Nayir: Lig uzun bir maraton

Umut Nayir: Lig uzun bir maraton

Hesap.com Antalyaspor maçı ile birlikte Trabzonspor forması ile ilk maçına çıkan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 22:35
Umut Nayir: Lig uzun bir maraton

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Umut Nayir, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UMUT NAYİR'İN AÇIKLAMALARI

"Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton. Trabzonspor'da güzel bir hikaye yazılıyor. Bu hikayenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin kalmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikaye yazılıyor. Yıllardan beri Trabzonspor taraftarı takımını büyük bir tutkuyla destekliyor. Şimdi de desteklerinizi bekliyoruz. Onların desteği bizi daha da yüceltecektir."

