Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu programı açıklandı! Galatasaray - Juventus maçı...

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı. Sarı-kırmızılılar, Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 20:15
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarının takvimi şu şekilde:

17 ŞUBAT SALI

20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)

23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Rövanş maçlarının programı ise şöyle:

24 ŞUBAT SALI

20.45 Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Inter (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Karabağ (Azerbaycan)

25 ŞUBAT ÇARŞAMBA

20.45 Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya)-Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz)

