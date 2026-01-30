CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Cihan Çanak ayrılığı resmen açıklandı!

Trabzonspor'da Cihan Çanak ayrılığı resmen açıklandı!

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı. İşte kulüp tarafından yapılan resmi açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:04 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:10
Trabzonspor'da Cihan Çanak ayrılığı resmen açıklandı!

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak'ın, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı. Başkent ekibi ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuna hoşgeldin dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM

