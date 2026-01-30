Trabzonspor'da Cihan Çanak ayrılığı resmen açıklandı!

Trabzonspor, Cihan Çanak'ın Gençlerbirliği'ne kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cihan Çanak'ın, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gençlerbirliği Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı. Başkent ekibi ise resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile 21 yaşındaki sol kanat oyuncusuna hoşgeldin dedi.

