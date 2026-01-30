CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI

Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 19:51 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 19:53
Kasımpaşa-Samsunspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış seansında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede taraflar, mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Karadeniz temsilcisi yeniden üst sıralara tırmanmayı hedeflerken ev sahibi takımın amacı küme düşme hattından uzaklaşmak.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesi 30 Ocak Cuma günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Frimpong, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Baldursson, Diabate, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol, Ben Ouanes, Gueye

Samsunspor: Okan Kocuk, R. van Drongelen, Tomasson, Zeki Yavru, Satka, Ntcham, Makoumbou, Elayis Tavsan, Ndiaye, Holse, Assoumou

