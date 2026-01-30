Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!
Ara transferde santrfor mevkisine bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe, son olarak gündemine Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:59
Fenerbahçe, hücuma bir takviye yapmayı planlarken gündemine ise Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk, Vedat Muriqi gibi isimleri aldığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe'nin son olarak golcü transferinde sürpriz bir isimle daha ilgilendiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli'yi gündemine aldığı öğrenildi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin oyuncu ve kulübü ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri Joaquin Panichelli'nin Strasbourg ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İŞTE PANICHELLI İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER | TIKLAYIN
Arjantinli futbolcu bu sezon Strasbourg formasını 27 maçta giyerken takımına 13 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Panichelli, Arjantin Milli Takımı formasını şimdiye kadar 1 kez giydi ve 4 dakika sahada kaldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.