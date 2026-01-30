CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Ara transferde santrfor mevkisine bir hamle yapmak isteyen Fenerbahçe, son olarak gündemine Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli'yi aldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:39 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 18:59
Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Fenerbahçe'de ara transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde geçen süreçte Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ise takımdan ayrılan isimler oldu.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Fenerbahçe, hücuma bir takviye yapmayı planlarken gündemine ise Alexander Sörloth, Darwin Nunez, Artem Dovbyk, Vedat Muriqi gibi isimleri aldığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Fenerbahçe'nin son olarak golcü transferinde sürpriz bir isimle daha ilgilendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Sarı-lacivertlilerin Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin oyuncu ve kulübü ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Transfermarkt verilerine göre 25 milyon euro piyasa değeri Joaquin Panichelli'nin Strasbourg ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İŞTE PANICHELLI İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER | TIKLAYIN

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Arjantinli futbolcu bu sezon Strasbourg formasını 27 maçta giyerken takımına 13 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü: Joaquin Panichelli!

Panichelli, Arjantin Milli Takımı formasını şimdiye kadar 1 kez giydi ve 4 dakika sahada kaldı.

