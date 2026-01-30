CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ademola Lookman, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif transferlerinde geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde Jhon Duran takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, adı Juventus ile anılan Kolombiyalı golcünün yeni takımını açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 17:37
Kış transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde yeniden atağa kalktı.

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u takıma kazandıran sarı-lacivertlileri üç transferi daha açıklamaya hazırlanıyor.

Kanarya, Ademola Lookman, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif transferlerinde önemli aşama kaydetti.

Yönetimin bu üç transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Yeni yıldızlarını takıma kazandırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin kiralık transferi için Juventus ile anlaşmış ancak oyuncunun bonservisiyle gitmek istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Faslı golcünün transferini bitiremeyen Juventus'un Fenerbahçe'nin bir diğer golcüsü Jhon Duran'a talip olmuştu.

Juventus'a gideceği konuşulan Kolombiyalı forvetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

LILLE'E GİDİYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Jhon Duran'ın kiralık olarak Lille'e transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshetmesi bekleniyor.

Jhon Duran bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

