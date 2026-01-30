Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in yeni takımı resmen açıklandı!
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 17:09Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 17:14
Fenerbahçe, Girona'da kiralık sözleşmesi feshedilen Dominik Livakovic'in yeni takımını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.