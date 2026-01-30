Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu.