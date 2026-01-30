CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para ödülü belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:49
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin avro ile açılışı yaptı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon avroyla ödüllendirildi.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon avroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin avro daha yazdırdı.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon avro daha kazanacak.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

Kazanç Kalemleri

Milyon €

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

0,175

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)

4,29

Avrupa Ligi katılım

4,31

Galibiyet

1,35

Beraberlik

0,45

Lig derecesi

1,45

Yayın havuzu değerlemesi

4,99

Katsayı

2,16

Son 16 play-off turu

0,3

Toplam kazanç

19,475

Sonraki turların ödülleri

Son 16 turu

1,75

Çeyrek final

2,5

Yarı final

4,2

Final

7

Şampiyon

6

