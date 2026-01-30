Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! İşte o rakam
UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para ödülü belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:49
Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon avronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon avroluk gelire uzandı.
Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon avro (ortalama 4,99 milyon avro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon avro oldu.
Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin avro daha yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon avro daha kazanacak.
Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:
FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ
Kazanç Kalemleri
Milyon €
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
0,175
Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme)
4,29
Avrupa Ligi katılım
4,31
Galibiyet
1,35
Beraberlik
0,45
Lig derecesi
1,45
Yayın havuzu değerlemesi
4,99
Katsayı
2,16
Son 16 play-off turu
0,3
Toplam kazanç
19,475
Sonraki turların ödülleri
Son 16 turu
1,75
Çeyrek final
2,5
Yarı final
4,2
Final
7
Şampiyon
6
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.