SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın, İtalya Ligi ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı 23 yaşındaki orta saha Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi.

Arnavut yıldız, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yaptı. Asllani sağlık kontrollerinin ardından kendisini siyah-beyazlılara bağlayan mukaveleye imza atacak.

İŞTE ASLLANI'NİN İLK GÖRÜNTÜLERİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani İstanbul'a geldi!

İSTANBUL'A GELİŞİ İPTAL EDİLMİŞTİ!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin dün gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal olmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımda Asllani'nin saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarılmış ancak daha sonra uçak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kalkışı sağlayamamıştı.