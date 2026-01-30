Carlos Alcaraz’dan Avustralya Açık’ta destansı zafer! Final bileti cebinde

2026 Avustralya Açık tek erkekler yarı finalinde günün ilk maçında Carlos Alcaraz ile Alexander Zverev, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ilk seti 6-4 kazanan Alcaraz, maça daha iyi başlayan taraf oldu.

İkinci sette 2-5 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atan İspanyol raket, tie-break'i 7-5 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette 5-4 öndeyken bacağına kramp giren 22 yaşındaki yıldız, bu seti tie-break'te kaybederek maçın kırılma anlarından birini yaşadı.

Bu fırsatı değerlendiren Zverev, dördüncü seti de tie-break'te kazanarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Tribünlerin ayakta izlediği beşinci sette mental üstünlüğünü yeniden ele geçiren Alcaraz, seti 7-5 alarak dev maçı noktaladı.

Toplam 5 saat 27 dakika süren bu maratonun ardından Carlos Alcaraz, kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta finale yükselmenin gururunu yaşadı.