Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından sarı kırmızılıların play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti. Galatasaray, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus ile ilk maçı 17–18 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 24–25 Şubat'ta İtalya'da oynayacak.