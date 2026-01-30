CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdırdı. Cimbom'un, play-off turundaki rakibi ise belli oldu. Sarı kırmızılılar gerçekleşen kuranın ardından Juventus ile eşleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 14:35
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından sarı kırmızılıların play-off turundaki rakibi de belli oldu.

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile eşleşti. Galatasaray, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus ile ilk maçı 17–18 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 24–25 Şubat'ta İtalya'da oynayacak.

