Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Müjdeli haber geldi

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi flaş açıklamalarda bulundu. Turgay Terzi, sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 11:53
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Turgay Terzi, sarı-lacivertlilerin transfer çalışmalarına ilişkin önemli ifadeler kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile oynanan maçın ardından A Spor muhabiri Erdem Akbaş'a konuşan Turgay Terzi, "Hedefimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak. Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız. Bu, bizim için zor bir durum değil." dedi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Terzi, "Süper Lig'de bu sene şampiyon olacağız. Rakibimizin sadece 3 puan ve 1 maç gerisindeyiz. Takım ve yönetim olarak bu hedefimizden sapmış değiliz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Turgay Terzi, "Transferde 1–2 takviye daha yapacağız. Bu yılki şampiyonlukla beraber, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kuracağız." şeklinde konuştu.

DİĞER
