CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu!

Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu!

Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 27 yaşındaki Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:50
Malachi Flynn Türk vatandaşı oldu!

2025-2026 sezonu öncesinde Bahçeşehir Koleji'ne katılan 27 yaşındaki Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu.

2020 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından 29. sıradan seçilen ve Bahçeşehir Koleji'ne transfer olduğu güne kadar NBA ve NBA G League ekiplerinde forma giyen 185 cm boyundaki oyun kurucu, şans bulması halinde Bahçeşehir Koleji ile birlikte A milli formayı da terletecek.

2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin BKT EuroCup'ta oynadığı 16 maçın hepsinde forma giyen Flynn; bu maçlarda 17.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.9 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Başarılı performansını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de sürdüren oyuncu; ligde şimdiye kadar çıktığı 16 maçta 16.8 sayı, 3.1 ribaund, 4.7 asist ve 1.7 top çalma istatistikleriyle göz doldurdu.

"MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYİP SAHAYA ÇIKMAYA HAZIRIM"

Türk vatandaşı olmasının ardından konuşan Flynn, "Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Bir ülkeyi temsil etmek her zaman büyük bir fırsat ve sorumluluk ama aynı zamanda Türkiye'nin bunu yapmamın önünü açması benim için bir onur. Milli Takım formasını giyip sahaya çıkmaya hazırım" dedi.

Takımdaki birçok oyuncuyu tanıdığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı ile sezon başından beri birlikte mücadele ediyoruz ve diğer oyuncuların bazılarına karşı oynadım, bazılarını da izleme şansı buldum. Takımla bir araya gelmek ve birlikte galibiyetler almak için heyecanlıyım" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel ise, "Kulübümüze geldiği ilk günden beri hem yeteneği hem de karakteriyle kazanma alışkanlığına sahip bir takım kurma hedefimizin temel parçalarından olacağını belli eden Malachi'ın Türk vatandaşı olması bizler için de gurur ve mutluluk verici. Malachi basketbolu çok seviyor ve mücadele etmek onun genlerinde var. Türk vatandaşı olması ihtimalinin doğduğu ilk günden beri bu konudaki arzusunun hiç azalmadığına bizzat şahit olduk" şeklinde konuştu.

Malachi Flynn, kadroya dahil edilmesi halinde önümüzdeki milli takım penceresinde ay-yıldızlı formayı giymeye başlayabilecek.

F.Bahçe'ye UEFA'dan dev gelir!
Can Armando için transfer açıklaması!
DİĞER
Rafa Silva'ya büyük şok! İlk maçında ıslıklandı | Mourinho destek çıktı...
Kritik dönemde kritik telefon: Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında "ABD" teması!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'de flaş Cherif gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alcaraz’dan Avustralya Açık’ta destansı zafer! Alcaraz’dan Avustralya Açık’ta destansı zafer! 12:30
Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu 12:07
Micov'un hedefi eski kültürü geri getirmek Micov'un hedefi eski kültürü geri getirmek 11:55
F.Bahçe'den transfer açıklaması! F.Bahçe'den transfer açıklaması! 11:43
Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani İstanbul'a geldi! 10:54
Beşiktaş için Avrupa devlerini reddetti! Beşiktaş için Avrupa devlerini reddetti! 10:29
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Cherif gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Cherif gelişmesi! 10:09
Alperen'li Houston rahat kazandı! Alperen'li Houston rahat kazandı! 09:47
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 09:45
Antalyaspor Trabzonspor maçı detayları Antalyaspor Trabzonspor maçı detayları 09:41
Asllani'nin geliş zamanı belli oldu! Asllani'nin geliş zamanı belli oldu! 09:33
Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor! Beşiktaş evinde Konyaspor'u ağırlıyor! 09:22