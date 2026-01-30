Galatasaray genç Belçikalı'ya talip! Fransız basını duyurdu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Galatasaray için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların Arthur Vermeeren'i gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 13:19
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken orta saha takviyesi konusunda vites artırdı.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu bölgeye yapılacak transfer için temaslarını sıklaştırmış durumda.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Galatasaray, bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve bu sezon Olympique de Marseille'de kiralık olarak forma giyen Arthur Vermeeren'i gündemine aldı.

Henüz 20 yaşında olan Belçikalı orta saha, Süper Lig'deki 23 yaş altı +2 yabancı kontenjanına uygun olmasıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın bu transferi tamamlaması halinde Vermeeren, Yaser Asprilla'dan sonra bu kontenjandan faydalanacak ikinci isim olacak.

Marsilya formasıyla bu sezon 16 resmi maçta süre alan genç oyuncu, takımına 2 asistlik katkı sağladı.

Oyun görüşü, pas kalitesi ve dinamizmiyle öne çıkan Vermeeren, Avrupa'da gelecek vadeden orta sahalar arasında gösteriliyor.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak belirtilen futbolcu, yüksek potansiyeli nedeniyle birçok kulübün radarında bulunuyor.

Vermeeren, 2025 yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den RB Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Galatasaray cephesi ise orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek adına bu transferde şartları zorlamaya hazırlanıyor.

