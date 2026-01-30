Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oluyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, adını son 16 play-off turuna yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz play-off turunda Juventus veya Atletico Madrid'den biriyle kozlarını paylaşacak. Cimbom'un rakibi ise çekilecek kuranın ardından belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde yapılan kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR CANLI İZLE

İŞTE MAÇ TARİHLERİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmaları 17-18 Şubat ve 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçı kendi evinde oynayacak.