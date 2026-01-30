Juventus hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? G. Saray’ın rakibi olarak hangi oyunculara sahip?

Juventus hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor ve Galatasaray'ın net rakibi olarak hangi oyunculara sahip? Galatasaray Juventus eşleşmesi sonrası İtalyan devinin kadrosu ve kulüp bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Serie A'da mücadele eden Juventus'un oyuncu kadrosu, yıldız futbolcuları ve kulüp bilgileriyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

JUVENTUS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Juventus Football Club, İtalya'nın Torino kentinde kurulmuş köklü bir futbol kulübüdür. Adını Latince "gençlik" anlamına gelen iuventūs kelimesinden alan Juventus, İtalya'nın en tanınmış ve en başarılı kulüplerinden biri olarak kabul edilmektedir. Siyah-beyazlı ekip, Serie A'da mücadele etmekte olup İtalya futbolunun simge kulüplerinden biri konumundadır.

JUVENTUS'UN TARİHİ VE BAŞARILARI

Juventus, toplamda 72 resmi şampiyonluk kupası kazanarak İtalya futbol tarihinde en fazla kupa kazanan kulüp unvanını elinde bulundurmaktadır. Bu kupaların 61'i İtalya içindeki organizasyonlarda elde edilmiştir. FIFA tarafından Avrupa'nın en başarılı üçüncü, dünyanın ise altıncı kulübü olarak gösterilen Juventus, geniş taraftar kitlesiyle de dikkat çekmektedir.

Kulübün dünya genelindeki taraftar sayısının 10,5 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

JUVENTUS STADI VE TARAFTAR KİTLESİ

Juventus, iç saha maçlarını 41.500 kişi kapasiteli Juventus Arena'da (Allianz Stadium) oynamaktadır. İtalya'da en geniş taraftar tabanına sahip kulüp olarak gösterilen siyah-beyazlılar, Avrupa Kulüpler Birliği'nin de kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

SERIE A ŞAMPİYONLUKLARI VE İTALYA KUPALARI

Juventus, 36 Serie A şampiyonluğu ile İtalya'nın en fazla lig şampiyonluğu kazanan kulübüdür. Ayrıca 15 İtalya Kupası (Coppa Italia) ve 9 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.

İtalyan Futbol Federasyonu'nun her 10 lig şampiyonluğuna bir yıldız verme kuralı nedeniyle Juventus, armasında 3 yıldız taşıma hakkına sahip tek kulüptür.

AVRUPA KUPALARINDAKİ BAŞARILARI

Juventus, Avrupa kupalarında da önemli başarılara imza atmıştır:

🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi: 2 kez şampiyon (1984-85, 1995-96)

🏆 UEFA Kupa Galipleri Kupası: 1 kez (1983-84)

🏆 UEFA Kupası: 3 kez (1976-77, 1989-90, 1992-93)

🏆 UEFA Süper Kupası: 2 kez (1984, 1996)

🏆 UEFA Intertoto Kupası: 1 kez (1999)

Ayrıca Kıtalararası Kupa'yı 2 kez kazanarak dünya çapında da başarı elde etmiştir.

TÜM BÜYÜK AVRUPA KUPALARINI KAZANAN ENDER KULÜPLERDEN BİRİ

Juventus, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak üç büyük Avrupa kupasını da kazanan 4 kulüpten biri olmayı başarmıştır. Bu başarı, kulübün Avrupa futbolundaki elit konumunu pekiştirmiştir.

JUVENTUS'UN KAZANDIĞI BAŞLICA KUPALAR

Serie A: 36 şampiyonluk

Coppa Italia: 15 şampiyonluk

Supercoppa Italiana: 9 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2 şampiyonluk

UEFA Kupası: 3 şampiyonluk

UEFA Kupa Galipleri Kupası: 1 şampiyonluk

UEFA Süper Kupası: 2 şampiyonluk

Kıtalararası Kupa: 2 şampiyonluk